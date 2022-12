"V první třetině to nebylo z naší strany ono. Měli jsme špatný pohyb, takže jsme si v kabině řekli, že je to jen o nás. Věděli jsme, že musíme přidat a věřili jsme, že když zlepšíme pohyb, můžeme se zápasem něco udělat," uvedl Buchtele na klubovém webu. "Byla to pro nás nová situace. Je dobře, že jsme se s ní dokázali popasovat a vrátili se do zápasu. Je to velká vzpruha," radoval se dvaatřicetiletý útočník z velkého obratu.