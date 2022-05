Osmnáctka se na MS porve o bronz s Finskem. Máme velkou šanci, věří Češi

Čas na oklepání ze semifinálové prohry 1:6 s USA neměli čeští hokejisté do 18 let skoro žádný. Na mistrovství světa v Německu je totiž už v neděli od 14:30 čeká souboj o bronz proti Finsku. To v dramatické bitvě podlehlo Švédsku 1:2. Poslední utkání českých mladíků na šampionátu můžete sledovat v podrobné reportáži na Sport.cz.

Foto: Ronald Hansel/Juniorský hokej Čeští mladíci oslavují gól. S číslem 12 Eduard Šalé.Foto : Ronald Hansel/Juniorský hokej

Článek Česká osmnáctka s Finskem letos odehrála čtyři zápasy. Všechny skončily těsným výsledkem o jediný gól. Třikrát se radovali Seveřané, ale v přípravě na mistrovství zvítězil národní tým 4:3 po nájezdech. „Ve většině vzájemných zápasů jsme tahali za kratší konec. Materiálu každopádně máme hodně a je na nás trenérech, jak tým připravíme, abychom na konci mohli slavit," vyhlížel duel o bronz kouč Jakub Petr. Národní tým může vytěžit drobnou výhodu z toho, že hned šest hráčů působí ve finských soutěžích. „Kluci toho o soupeři vědí dost," připouštěl Petr. Otázkou je, kdo dostane důvěru v brance. Michael Schnattinger odchytal většinu turnaje, ale proti Seveřanům ještě nikdy nenastoupil. Jan Špunar zase poslední dva zápasy seděl. MS v hokeji Jakmile se Američané rozjeli, nešlo je zastavit, lituje Šalé Program a výsledky MS v hokeji do 18 let v Německu >>> Jinak však v sestavě žádné hádanky nejsou. „Čeká nás poslední zápas turnaje, a pokud do toho nepromluví zranění, moc změn se očekávat nedá," prozradil trenér. Češi se museli rychle oklepat po sobotní porážky se Spojenými státy. „To už je minulost. Museli jsme ho hned hodit za hlavu a připravit se na utkání o bronz," uvědomoval si kapitán Jiří Kulich. „Trápení by nám nijak nepomohlo," souhlasil jeho parťák z první formace Eduard Šalé. Finsko ve skupině porazilo Švýcary i Lotyše 6:2, ale na závěr padlo se Švédskem 3:4. Ve čtvrtfinále tak narazilo na Kanadu, kterou však přestřílelo 6:5 v prodloužení. A v semifinále vrátilo Tre Kronor porážku. V týmu nevyčnívá žádná individualita, ale síla je rozprostřena do více formací. Nejproduktivnější je čtveřice hráčů, která má na kontě pět kanadských bodů. Na výběr Suomi si národní tým věří. „Máme velkou šanci bronzovou medaili urvat. I když nás samozřejmě nečeká nic lehkého. Musíme se vyvarovat chyb," velel obránce Jakub Dvořák. Podobně vidí situaci i Šalé. „Když předvedeme dobrý výkon, můžeme pomýšlet na třetí místo," mínil. Reprezentace Překvapení se nekoná. Osmnáctka v semifinále MS na Američany nestačila

