Předčasný konec v Brescii? Nabídky už mám, preferuju zahraničí, říká Matějů

Pro zasvěcené však jeho krok až tak překvapivý není. Zaječí úmysly přiznával Matějů bezprostředně po loňském sestupu do Serie B, stejně i během podzimu. „Upřímně, jsem v Brescii čtvrtým rokem, nebráním se změně. Musí teď přijít něco klíčového. Buď odejdu z Itálie, nebo se využije roční opce. Ale to bude opravdu jen tehdy, pokud bude vypadat, že se postoupí. Třeba se mi naskytne něco zajímavého už v zimě," uvedl Matějů v listopadovém rozhovoru pro Sport.cz.

Nezviklala ho ani vidina pravděpodobného návratu do Serie A, kterou si v uplynulé sezoně vyzkoušel naplno. Odehrál v ní 31 zápasů, kouč Filippo Inzaghi, italský mistr z roku 2006, na něm stavěl. Po osmnácti kolech drží Brescia druhou příčku, která jistí přímý postup do nejvyšší soutěže.

„S klubem jsme řešili všechno otevřeně. Cítil jsem potřebu změny, a to bez ohledu na to, jak sezona dopadne. Považuji proto rozhodnutí ukončit spolupráci již nyní v zimě za oboustranně výhodné. Věřím, že Brescia za mě najde vhodnou náhradu do jarních bojů o postup do první ligy," pronesl Matějů.