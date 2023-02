Překvapivý krok českého gólmana. Po svatbě zamířil do kanadské juniorky

Do kanadských juniorských soutěží zpravidla odcházejí hokejisté i za lepším herním vytížením, kterého se jim často nedostává v tuzemské nejvyšší soutěži. Jinak tomu však bylo v případě Milana Hniličky, jenž třetím rokem chytal za kladenský A-tým, z toho poslední dva roky jako jednička, a patřil i do kádru reprezentace, přesto se rozhodl v roce 1992 odejít do juniorské WHL. „Nevím, jestli to hodnotit pozitivně nebo negativně. Měl jsem možnost vyhrát juniorskou soutěž WHL, byl jsem v dobrém týmu, zase nová zkušenost. Určitě to moc systémového nebylo,“ přiznává po 30 letech v pořadu Příklep na Sport.cz.

Mezi muži už nastupoval po boku Martina Procházky, Pavla Patery, Otakara Vejvody a dokonce i Jaromíra Jágra. S československou reprezentací se stihl jako náhradník podívat na dvě mistrovství světa a Kanadský pohár. O to překvapivější bylo jeho rozhodnutí. „Kdybych se na to díval dnes svýma očima, což bychom asi všichni rádi měli tuhle možnost, tak bych asi zůstal," soudí 49letý sportovní manažer českého národního týmu. „Sen byl NHL, perspektivu jsem cítil, věřil jsem si, tak jsem to rozhodnutí udělal," vysvětluje, že odchod do týmu Swift Current Broncos byl motivován vidinou uspět v nejprestižnější zámořské soutěži. Hned první krok se vydařil. Celek z města s 16 tisíci obyvatel z Provincie Saskatchewan vyhrál WHL a kvalifikoval se tak do Memorial Cupu. Na turnaji vítězů tří hlavních kanadských juniorských soutěží a jednoho pořadatelského týmu však Broncos skončili čtvrtí. Triumf slavil tým Sault Ste. Marie Greyhounds vedený koučem Tedem Nolanem. Hnilička působil v týmu například s Deanem McAmmondem, Tylerem Wrightem, Trentem McClearym, Chrisem Herpegerem či Shanem Hnidym, kteří si později stejně jako český gólman zahráli v NHL. Tehdejší agent litoměřického rodáka, Jaromír Henyš, se později ve své knize Hokejový agent vypovídá zmínil, že v zámořských týmech se nesetkávalo s nadšením, když mladý hokejista dorazil za moře s vážnou známostí. Hnilička však přiletěl do Kanady rovnou ženatý. „Tady mámě nějaký děti a teď tam přijel ženáč s prstýnkem," reaguje pobaveně moderátor Honza Homolka, když na tuto situaci přichází řeč. „Kolem mě, všichni ti kluci, jsme měli už vážné vztahy, všichni jsme si ty holky vzali, ničím mě to nelimitovalo, naopak to pro mě byla docela i podpora," odpovídá olympijský vítěz z Nagana.