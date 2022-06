Proč jsem hrál s číslem 69? Duda vysvětluje

Podle svých slov s tímto číslem hrál poprvé v roce 2001 v rakouském Kapfenberger SV. „Tenkrát jsem byl vyměněn ze Sparty do Plzně. A v Plzni jsme neudělali play off. Při cestě z Třince do Plzně mi zazvonil telefon, jestli si nechci zahrát play off v Rakousku," vypráví 43letý expert hokejového studia Sport.cz.