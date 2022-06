Řešení pro český hokej? Na svaz hodit granát, říká Duda

Zajímavou příčinu poklesu úrovně českého hokeje vidí Jakub Koreis. „Já bych to individualizoval, zbavil se toho socialistického modelu, kdy ti kluci jsou od tří let v organizovaném klubu," nastiňuje hokejový expert O2 TV.

„Dal bych americký model, kdy si každý jde víceméně za sebe. Přes sezonu jsi v nějakém klubu a pak si přes léto děláš, co chceš. Je to o píli těch kluků, je to o tom, jestli rodiče jsou ochotni investovat čas, stojí to peníze..." vysvětluje bývalý profesionální hokejista, který byl draftován jako celkově devatenáctý Phoenixem.