Dnešní hokej je o obráncích, v Česku však chybějí. Hronek je až druhý, možná třetí sled, mrzí experta

V čem vidí ohromné plus? „Když se ještě dokáží zapojovat, přečíslovat, podporovat útok..." pokračuje bývalý reprezentační útočník.

„Říkáme to už 10-15 let, že tady nemáme obránce. Myslím, že Hronek je spíš výjimka, to kvantum prostě nemáme a bohužel, musíme s tím něco dělat," navazuje smutně Martin Pešout, trenér brněnské Komety.