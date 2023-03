Rozhodčí ve Švýcarsku jsou až moc chránění, míní Hrubec. Trest vyfasoval i Červenka

O sporném vyloučení se s Hrubcem prý nebavili. „Já jsem ten poslední člověk, co by souhlasil, že někdo strčí do rozhodčího, sekne nedej bože, teď jsem viděl, hodí flašku, tohle odsuzuji a mělo by to být velmi tvrdě trestané i s nějakými pokutami a distanci," uvádí brankář české reprezentace v rozhovoru vedeném na dálku.