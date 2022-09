Ruští hokejisté vyprovokovali Ukrajince: Zabiju tě i s rodinou. Dobře, že vás bombardujeme

Drsná bitky se strhly během zápasu mezi tureckým Buz Adam a španělským celkem FC Barcelona (9:4). Za turecký tým nastoupilo 12 Rusů včetně Alexeje Kajgorodova, který má ve sbírce zlato z MS do 18 i do 20 let a také zisk Gagarinova poháru. V dresu Barcelony naopak hráli Ukrajinci Artěm Ponomarenko a Stanislav Didkovskyj, jehož otec Daniil tým trénuje.