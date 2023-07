Tak trochu jiný hokejista. Pšenička o odmítnutí nabídky Sparty, zámořské univerzitě i kempu Devils

O možnosti propojit hokej se studiem v USA jsem se dozvěděl ve čtrnácti letech. Díky tomu, že mám o dva roky staršího bráchu, který to taky zkoušel v zámoří a hlavně díky rodičům, kteří nás vždy s bráchou tlačili ke vzdělání. Prostě chtěli, abychom hráli hokej a měli dobré známky, protože člověk nikdy neví, co se může stát. Od rodinného známého naši věděli, že se v USA dá hokej na nejvyšší úrovni skloubit s univerzitou.

Prostě jsem si dal cíl, že bych se rád dostal na nějakou prestižní americkou univerzitu. Neměl jsem samé jedničky, ale udržoval si fakt dobré známky, abych si zbytečně nezavřel dveře a postupně jsem si za tím šel. Samozřejmě jsem makal i po hokejové stránce, protože pro Evropany je na americké univerzity snazší se dostat, když nastupují za mládežnické reprezentace, což se mi povedlo v kategorii do 17, 18 i 20 let.

Snadné to nebylo. Mohl jsem nastoupit za Spartu se starším bráchou v lajně v O2 areně, takže to bylo fakt těžké rozhodování. Musel jsem obětovat něco, o čem jsme s bráchou snili. Po dohodě s rodiči jsem si ale řekl, že se musím držet svého cíle, což se mi naštěstí po letech vrátilo.

Odešel jsem do Waterloo, abych byl univerzitním trenérům více na očích. Je to taková poměrně obvyklá cesta pro Evropany. A vlastně hned na začátku mě některé univerzity kontaktovaly. Nebylo to hned o tom, že by mi nabízeli stipendium, ale prostě kontakt proběhl. Trenéři mi začali vysvětlovat, co všechno musím splnit, abych se k nim dostal.