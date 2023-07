Ukrajinský talent ze Sparty našel nové angažmá v zámoří

Právě kouč sparťanské juniorky hodnotil Artsatbanovo roční působení v Praze velmi pozitivně. „Na začátku sezony se potřeboval stabilizovat, sžít se s týmem. Díky práci trenérů brankářů (Petra) Přikryla a (Michala) Neuvirtha se do prosince stabilizoval a byl de facto základním stavebním kamenem do play off," oceňuje Žemlička.