Slováci v úvodu duelu dostali po menší potyčce možnost zahrát si přesilovku a dokázali ji využít. "To bych nečekal. Sehráli to výborně," složil soupeři českého týmu poklonu Žemlička. Brzy ale bylo vyrovnáno a mohla přijít pochvala také pro svěřence Kariho Jalonena. "Parádní souhra elitního útoku, takhle by to mělo vypadat," shodl se Žemlička s Kézrem.

Netrvalo ale dlouho a v hledišti zavládla opět slovenská radost. "Co to bylo za gól, neklepl tam někdo před Hrubcem hokejkou?" divil se po druhé inkasované brance Žemlička ve studiu Sport.cz. Nakonec ale ještě před první přestávkou stihli Češi srovnat při trefě Sedláka v oslabení.

Slovensko nasadilo v početní výhodě do hry pět útočníků. "To je rarita. Hráč na tom šípu se to musí naučit hrát. Pak je možné hrát s pěti útočníky," konstatoval Žemlička. „Jak nebezpečné to je, poznali Slováci při našem gólu v oslabení," dodal šéfredaktor Sport.cz.

Gól padl po nepovedeném zákroku slovenského brankáře. "Zase chyba gólmana," míní Kézr. "Brankář byl venku, jinak by si Slováci vzali výzvu," doplnil Žemlička. Jinak ale soupeře chválí. "Měli výborný pohyb, jsou hodně živí, nějakou dobu jsme byli i pod tlakem."

Ještě před první přestávkou přidal svůj druhý zásah Lukáš Sedlák. "Při přesilovce věděl, kde má stát," prohlásil Kézr na adresu střelce z pardubického Dynama. "Věřím, že druhou třetinu vyhrajeme ještě výraznějším rozdílem," doplnil optimisticky bývalý útočník Sparty s tím, že má strach o zraněného reprezentanta Černocha, kterého vyřadil ze hry Slovák Rosandič. "Mám strach, aby pro Černocha mistrovství neskončilo."

Děsivé scénáře se nenaplnily a český reprezentant se vrátil do hry, což přijal expert ve studiu Sport.cz s úlevou. "Je otázkou, s jakým sebezapřením hraje," naznačil Žemlička, že se mohl útočník vrátit do hry i přes případnou bolest. Horší už to bylo s představením českého týmu. Ten sice držel i po druhé třetině vedení 3:2, ale směrem dopředu to skřípalo. "Vsadili jsme hlavně na defenzivu," vystihl dění na ledě bývalý reprezentant.

"Když bude skóre těsné, tak se nic měnit nebude. Jak znám Jalonena, čas bude pracovat pro nás. Bude to o trpělivosti," tušil zkušený novinář. A skóre se už opravdu neměnilo. "Hrubec to po hloupém gólu, který padal na jeho vrub, dochytal slušně," pochválili experti brankáře českého týmu. Vyzdvihli rovněž dvougólového střelce Sedláka, stejně jako zkušeného Červenku.

Ve studiu Sport.cz přišla řeč na neúčast Ruska a Běloruska. "Naprosto souhlasím, aby tam nebyli. Když napadne jeden suverénní stát druhý, musí se reagovat," tvrdí Žemlička, který přiznává, že duely proti Rusku bral vždy hodně prestižně. "Byla tam až nevraživost. Pamatuji si, jak jsem ve čtyřech letech jel s maminkou tramvají a viděl poničené Národní muzeum. Na to nejde zapomenout," vzpomíná držitel olympijského bronzu a tří medailí stejné hodnoty ze světových šampionátů na rok 1968, kdy do Československa přijela okupační vojska.

Žemlička si během kariéry zahrál v československé lize, zažil ale i první starty po rozdělení obou zemí. Proti Slovensku nastoupil na olympiádě v Lillehammeru, což byla první velká akce, kde k vzájemnému souboji došlo. Dvěma góly a asistencí přispěl k drtivé výhře 7:1. Jak vzpomíná na hvězdné slovenské spoluhráče a třeba i působení v zemi dnešního soupeře Česka? "Ve společné reprezentaci občas nebyly všechny rozhovory ideální, ale dokázali jsme se semknout, byli jsme jeden tým," vypráví Žemlička, jenž v dresu Sparty hrával ve vyprodaných arénách na Slovensku. "Rivalita tam byla, ale ne nenávist."

Ve sparťanském dresu se Žemlička potkal i se slovenskou legendou Zdenem Chárou. Vstup neměl ideální. "Chára přijel na trénink o dvacet minut později, koukali jsme pak na těch jeho dva metry deset na bruslích. Museli jsme mu i půjčit hokejku," zasmál se Žemlička. Vybaví si, jak po souboji s ním končili čeští hokejisté na ledové ploše. "Urostlý Jarda Nedvěd se na něj rozjel, ale před Zdenem zakopl a hlavou mu narazil do břicha. Od té chvíle jsme nemohli trénovat," doplnila sparťanská legenda, která o Chárovi hovoří s obdivem. "Měl vynikající charakter, ohromně pracovitý. Kdyby takhle makali mladí kluci, neměl bych o český hokej vůbec strach. Smekám před ním."