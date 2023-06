Vrchní soud potvrdil olympijskému vítězi Čechmánkovi podmínku za podvod

Obhájce znovu zopakoval, že jeho klient disponoval nemovitým majetkem, jehož hodnota značně převyšovala všechny jeho závazky. Důvodně se tak domníval, že je schopen své závazky splatit. "Celá finanční situace obžalovaného se poté dostala do katastrofální situace, kdy tři věřitelé na něj podali návrh na insolvenci," uvedl obhájce. Podle Čechmánka insolvenční řízení trvá už deset let. "Celých deset let ovlivnilo můj život, pomíjím majetek, který je pryč. Zasáhlo to veškerý můj osobní, rodinný život. Deset let bojuji za to, že v této situaci jsem nevinně. To, co se dělo dál, už jsem nemohl ovlivnit," uvedl Čechmánek.