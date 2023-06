Rarita! Ikonická stavba jako stadion z NHL. Vypadá pořád stejně, vtipkuje legenda

Zimní hokejový stadion Na Lapači byl otevřen v roce 1964 a o třicet let později zažil největší slávu. Vsetínským hokejistům se povedlo hned šestkrát získat titul mistrů extraligy a na legendárním stadionu se proháněly i největší hvězdy českého hokeje.

Dlouhé roky si atmosféru vychutnával i obránce Jan Srdínko, který byl součástí vsetínské dynastie. „Vypadá to tam pořád stejně. Jen se vyměnila plexiskla a mantinely. Ty byly dubové a hráče trestaly, protože zkrátka neuhnuly," usmívá se šestinásobný mistr republiky.

Právě plexiskla mnohdy byla pro hráče velkým nebezpečím. „Byly tam gumové spoje. Když jsem pak někoho naháněl a blbě ho do těch spojů trefil, bylo to hodně nebezpečné. Člověk si může utrhnout i rameno," líčí Srdínko, který se před třemi lety do Vsetína vrátil jako hlavní kouč.