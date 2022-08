Vymlácené zuby a psychické trauma. Mladému hokejistovi po brutálním útoku nabídli odvoz pohřebákem

Co se na ledě stalo? Andersson v lednovém zápasu juniorské ligy ze střídačky stříkl vodu po hráči soupeře, který se následně otočil a hokejkou ho praštil holí do obličeje.

„Kid Andersson utrpěl rozsáhlá zranění zubů, fraktury čelisti a masivní krvácení. Čin by měl být klasifikován jako násilné napadení, protože podezřelý prokázal výjimečnou surovost a bezohlednost, když udeřil Kida Anderssona holí do obličeje," cituje list Aftonbladet prokurátorku.

„Udělal to asi proto, že jsem po něm stříkl vodu, pak jsem cítil úder holí do pusy. Připadalo mi to, jako by se mi čelist tlačila do krku, v puse jsem cítil zuby, byl jsem v šoku, nevěděl jsem, co mám dělat. Po šoku se dostavila bolest, jakou jsem nikdy v životě nezažil," uvedl při výslechu Andersson. Kromě fyzické újmy si z útoku odnesl i psychické trauma a trpí nočními můrami.