Vyprodáno na důchodce?! nechápali Češi. Jágr děkoval lidem a smekal před spoluhráči, Čechmánek se loučil

„Nečekal jsem, že bude vyprodáno a musím říct, že si toho ohromně vážíme. Já, náš tým i slovenský kluci. Děkuju, že nám vzdáváte hold za to, jaká jsme byli speciální generace v Česku i na Slovensku. Hrozně moc si toho vážíme," říkal do mikrofonu aplaudujícím lidem v hale Jaromír Jágr, jenž jako kapitán přispěl k triumfu 6:3 nad Slováky gólem a asistencí.

„S kluky z Nagana jsme jako rodina. Leckdo z nich už má šediny, ale pro mě se dneska zastavil čas a nejsem o ten den starší. Vrátil jsem se dvacet pět let zpátky. Panovala nádherná atmosféra, moc jsem si to užil. Když jsem na střídačce viděl kluky, jak tím žijou, fandí si, ale dokáží si i vynadat...," rozplýval se Slavomír Lener.

„Neuvěřitelné, kolik dorazilo lidí. Fanoušci mají hlad po hokeji, když O2 arenu vyprodáme i my. Některé kombinace byly nádherné, snad to nebyl až tak nezáživný zápas. Motivace je v každém z nás pořád, stejně jako rivalita. Nikdo nechtěl prohrát," říkal dvojnásobný mistr světa David Moravec.

A stejně jako jeho spoluhráči smekal před výkonem Romana Čechmánka, jenž odchytal první polovinu zápasu a předvedl několik výborných zákroků. „Měl jsem ale respekt ze soupeře a obavy ze svého výkonu, protože jsem už devět let nechytal žádné utkání, což je strašně dlouhá doba. Vyhýbal jsem se tomu, abych šel do hokejové brankářské výstroje," překvapil trojnásobný mistr světa Čechmánek.

Jaromír Jágr vzpomíná na Nagano. Ivanu Hlinkovi by to dnes asi neprošlo, že vzal skoro půlku hráčů z EvropyVideo : Sport.cz

„Věděl jsem, že to bude náročné po fyzické stránce. Šlo o to udržet 30 minut koncentraci, to je nejtěžší. Nejste zvyklý koncentrovat se takovou dobu. Jsem rád, že jsem neudělal ostudu a že mě mohla rodina ještě naposledy vidět v hokejovém. Vnoučci viděli dědečka v hokejovém poprvé. Pro mě to mělo velký význam," dodal Čechmánek.