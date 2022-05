Znojmo končí v mezinárodní rakouské hokejové lize

Hokejisté Znojma končí v mezinárodní rakouské lize, v níž hráli od roku 2011 s výjimkou jedné sezony. V příštím ročníku budou nastupovat v druhé lize. Jejich cílem je postoupit do první ligy a během tří let se probojovat do baráže o extraligu. Na webu Orlů to uvedl prezident klubu Pavel Ohera.

Článek Rakouskou soutěž ICEHL se Znojemští rozhodli opustit zejména z ekonomických důvodů. "Po odchodu Erste Bank se lize nepodařilo sehnat adekvátní náhradu za tohoto partnera, což se odráží na jejím fungování a ekonomické stabilitě. Nejsme si jisti, zda přežije několik budoucích let," řekl Ohera. "Abychom se vůbec mohli v loňském roce zúčastnit soutěže, museli jsme vložit okolo 150.000 eur (3,7 milionu korun). Stejná částka, nebo velmi podobná, by nás i ostatní kluby čekala v tomto ročníku. Vzhledem k tomu, že od ligy již delší dobu nedostáváme žádné marketingové prostředky, je to pro klub vlastně pouze výdaj. Tyto peněžní prostředky by mohly být použity jinde, například na stavbu kádru," uvedl Ohera. Z ligy nedávno odstoupil i tradiční rakouský účastník Dornbirn. https://www.facebook.com/hcorli/posts/10160288679170407 Znojemský klub se loni vrátil do ICEHL po ročním účinkování v druhé lize, kam se přihlásil kvůli dopadům pandemie koronaviru a komplikacím s ní spojenými. Tým vedený kanadským koučem Glenem Hanlonem vypadl ve čtvrtfinále s pozdějším mistrem Salcburkem. Nejlepším výsledkem Znojma v rakouské soutěži byla účast ve finále v roce 2016. "S rozpočtem kolem 40 milionů korun se nám opět podařilo probojovat do play off, což se dá považovat za sportovní úspěch. Nicméně abychom se vyrovnali rozpočtům týmů, které se pravidelně umisťují na čele tabulky, jako je Salcburk, Vídeň nebo Klagenfurt, chybí nám cca 100 milionů korun. V našem regionu prostě není možné na takové navýšení i vzhledem k aktuální situaci doma a ve světě dosáhnout," konstatoval Ohera. Proto se rozhodl vrátit s klubem do domácích soutěží. "S rozpočtem okolo 40 milionů korun bychom byli velmi nadprůměrně finančně zajištěný klub v první lize. Mohli bychom reálně pomýšlet i na boje o postup do extraligy a za určitých podmínek dokonce, při započítání marketingové podpory od BPA, která se aktuálně pohybuje kolem 14 milionů korun, bychom byli schopni ufinancovat i českou nevyšší soutěž," uvedl. Znojmo se pokusí o posun výš sportovní cestou poté, co převezme jednu z uvolněných licencí na druhou ligu. "Cíl je jasně nastavený. V následující sezóně postoupit do první ligy a pak v horizontu tří let se pokusit zabojovat o baráž o účast v extralize. Málokdo bere v potaz jeden z důležitých faktorů pro účast v nejvyšší české soutěži, a tou je odpovídající stadion, kterým s malými úpravami město Znojmo jako jedno z mála disponuje," řekl Ohera. MS 2022 Jaškinova omluva z mistrovství světa? Nejlepší řešení pro národní tým, shodují se experti

