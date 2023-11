Padákem ke gólovému návratu. Čekal jsem to těžší, přiznal Bulíř

„Zápas neměl podle mě až takový náboj. Každá situace mohla rozhodnout. Vítkovice hrají taky o hodně. Není jednoduché se pohybovat v těchto patrech tabulky. Znám to, kdysi jsme to tady taky zažívali. Pak se hraje špatně, hledáte věci, kterými se zlepšit. Oni se teď budou chytat všeho a určitě nebudou odevzdaní,“ řekl o soupeři Bulíř.

Co po pauze dělal? „Jezdil jsem s Borisem Žabkou, zahákl mi za kalhoty padák, a jezdil jsem tady každý den s padákem. Takže to bylo parádní…,“ usmál se Bulíř.

On se sice na led vrátil, utkání s Vítkovicemi však zase nedohrál člen elitní liberecké formace Martin Faško-Rudáš, který kvůli zranění odstoupil hned v prvních minutách utkání. „Ztratit kohokoliv je zásah do sestavy. Nevím, co mu je, ale doufám, že se dá do kupy a bude v pořádku,“ řekl Bulíř o parťákovi, jehož ve středu čekají vyšetření. V pátek Bílí Tygři nastoupí v Olomouci.