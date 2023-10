Třinec si poradil v Lize mistrů s Aalborgem a zajistil si účast v play off

Český mistr prohrál v první polovině základní části všechny tři zápasy, ve druhé ale neztratil ani bod. Do hry o play off jej dostala vítězství v Lahti (3:1) a Stavangeru (4:2). K postupu mezi šestnáct nejlepších dnes stačila Třinci jakákoli výhra nad Aalborgem, který měl před duelem na kontě jen bod.

„Aalborg toho moc neměl, hrozil občas protiútoky nebo nenápadnými střelami. Bylo docela nezvyklé, že i když byli v pozicích mezi kruhy a já čekal, že už vystřelí, tak ještě hledali někoho dalšího. O to to bylo horší,“ uvedl Kacetl. „Jsem rád, že jsme je nepustili do nějakého nájezdu nebo něčeho takového a že jsme výborně bránili až do konce. K ničemu jsme je nepouštěli, naopak jsme hráli pořád u nich v pásmu. Takticky výborný zápas,“ doplnil.