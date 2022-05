PŘÍKLEP EXTRA: Česká kanonáda, expert ve studiu hodnotí zápas s Lotyšskem

Čeští hokejisté vstoupili do šampionátu ve Finsku povinnou výhrou nad Velkou Británií. S outsiderem neměli problém a zvítězili bez problémů 5:1. Jenže od té chvíle to výsledkově ani herně není ono. Na porážku se Švédskem 3:5 navázal tým Kariho Jalonena matným výkonem proti Rakousku, kterému Češi podlehli 1:2 po nájezdech.

Do utkání proti Lotyšsku už budou připraveny zámořské posily včetně hvězdného Davida Pastrňáka. Dá se čekat, že Kari Jalonen zamíchá sestavou. „Myslím, že je nejvyšší čas, aby si kluci sedli v kabině, a prostě si nalili čistého vína. Řekli si, co dělají dobře, a co ne. Je nejvyšší čas, podívat se pravdě do očí," burcoval národní tým po propadáku s Rakouskem na dálku Duda. „Myslím, že kluci něco vymyslí a uvidíme jiný mančaft proti Lotyšsku," dodal.