Energie, kterou Pastrňák do týmu vnesl a kterou nabil i zbytek osazenstva, byla patrná od samotného začátku. Už po 17 vteřinách se hvězdný útočník objevil v první šanci, při druhém střídání zase skvěle předložil Hronkovi. Ale do vedení šli Češi "až" ve čtvrté minutě, kdy vyraženou střelu Hertla uzmul Hynek Zohorna a šikovným objetím překonal Merzlikinse.

Jen dva dny po zpackaném duelu s Rakouskem plnili Češi přesně to, co jim trenér Jalonen vyčítal. Rychle střídali, aby udrželi tempo, mnohem častěji stříleli, zoceleněji chodili do osobních soubojů. Celý tým najednou sršel rychlostí, nadšením. I kritizovaný útočník Vrána, který byl "degradován" do třetí formace, bojoval. Gólu se ještě do první přestávky dočkal Hertl a po báječné a milimetrové nahrávce Davida Krejčího i hrdina Pastrňák.