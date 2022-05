PŘÍKLEP EXTRA: Výhra nad Brity? Povinnost, soudí Duda. Kdo byl podle expertů největší hvězdou?

Tým pod vedením finského kouče Kariho Jalonena začal i na MS vítězně, byť v první třetině byl stav bezbrankový. "Musíme hrát rychleji. Ať už bruslením, nebo přihrávkami. Pak se prosadíme i gólově," nabízel recept, jak překonat neprostupnou defenzivu Britů expert z Práva. "Angláni to budou mít ve druhé třetině i dál na střídačku, to pomůže," doplnil Duda.

A prognózy obou expertů se v prostřední části naplnili. Češi nasypali Britům dva góly. Do vedení poslal národní tým útočník Matěj Blümel, když si parádně zpracoval puk a překonal gólmana. "Já být skautem pro NHL, tak už by se Matěj do Dynama nevracel," komentoval parádní zásah útočníka, jenž nastupoval v uplynulé sezoně za Dynamo Pardubice.