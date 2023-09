Agenti tvrdě pálí do Hadamczika: Hráči musí koukat na sebe, ne na dobro svazu

„Nemůžeme všechny dávat do jednoho pytle. Je ale spousta agentů, kteří, než aby nám pomáhali, tak klukům říkají, ať jdou ven. Někteří hráči nám v Břeclavi říkali, že nevědí, proč jdou ven. Že jim to říká agent,“ zmiňoval šéf svazu prázdninový Hlinka Gretzky Cup, na němž česká osmnáctka získala senzační stříbro a bavila nebojácným, přímočarým hokejem.

Jenže od nové sezony zamířila hned šestice hráčů z „břeclavského mančaftu“ působících v české juniorce do těch kanadských. K velké nelibosti Hadamczika, jenž by byl rád, aby talentované mládí zůstávalo doma. „Odměnou vám bude, že se na vás bude chodit koukat děda, babička, maminka,“ dodával Hadamczik.

Strop pro cizince? Ideální by byli tři, základním kamenem musí být mládež, říká Alois Hadamczik

„Nesouhlasím s tím, že za všechno můžou agenti, když budu mluvit za naši společnost. Našim klukům takhle jednostranně určitě nedoporučujeme, aby odcházeli. Všechny transfery byly na přání hráče, nikoliv nás agentů. Takhle naše práce nefunguje. Nás řídí hráči, ne my je. To je rozhodující faktor. A kluci určitě vědí, proč jdou do ciziny,“ říká Michal Sivek ze společnosti Eurohockey Services, mezi jehož klienty patří třeba Filip Hronek, bratři Kovářové nebo David Jiříček.

Zastupuje ale i mladíky, kteří se v létě představili v Břeclavi. A útočníci Jecho, Curran a J. Klíma nyní shodně zamířili do některé z kanadských juniorek. Stejně jako další účastníci Hlinka Gretzky Cupu brankář Milota, obránce Zielinski a útočník Kubiesa (všichni z Třince), kteří zase spadají pod Tomáše Krejčího ze společnosti Unlimited Sports Management Hockey.

„Tím, že Oceláři mají každým rokem ambice na titul, pro mladé hráče není skoro žádný prostor a šance, aby hráli za extraligový tým. V lepším případě by šli do (partnerského) prvoligového Frýdku-Místku, jenže vzhledem k tomu, že všichni tři mají letos draftový rok, dali jsme je do Kanady. Nebylo to ale tak, že bychom jim řekli, že mají jít. Sami do Kanady chtěli,“ ubezpečuje Krejčí.

Nejlepší čeští hráči se chtějí rozvíjet mezi těmi nejlepšími. A to je v zámoří. Pan Hadamczik by asi očekával, že ti nejlepší hráči obětují svůj růst na úkor těch slabších. Tomáš Krejčí

„Devadesát procent těch hráčů za mnou přijde a řeknou: ‚Chci jít do ciziny, jaké mám možnosti?‘ A moje práce je mu ty možnosti sehnat, udělat mu rozbor. Rozhodnutí, jestli odejde, nebo neodejde, dělá hráč společně se svými rodiči. Neděláme ho my, nemáme právo za nikoho rozhodovat,“ přidává se Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest, pod niž spadají třeba Pavel Francouz, Tomáš Hertl nebo Ondřej Palát.

Spálenka navíc důrazně odmítá, že by své hráče někam tlačil. „Zahraniční soutěže si hráče velmi pečlivě vybírají a ve skautingu je Švédsko, Finsko i Kanada daleko před námi. Oni si jen tak nějakého hráče nevezmou. Neexistuje, abych já jako agent zavolal do klubu a řekl: ‚Hele, ty seš můj kámoš, vezmi mi tohoto kluka, a on nebude umět bruslit,‘“ doplňuje.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Robert Spálenka

I on měl své „koně“ na Hlinkovi. Bek D. Svozil setrvává ve finském Ilvesu Tampere, útočník Chludil s obráncem T. Galvasem však zatím zůstali v Česku. Jsou však spíš výjimkami.

„Každý dobrý hráč; a ti, co hráli na Hlinka Gretzky Cup, jsou elita do 18 let; se chce zlepšovat. Chce se rozvíjet a má dlouhodobý cíl něčeho dosáhnout, hrát profesionální hokej a být úspěšný v kariéře. A pokud chce hrát nejlepší hokej, tak kouká kolem sebe a zjišťuje, co je pro něj nejlepší. Myslím, že nekouká vůbec na to, co si pan Hadamczik myslí, že je nejlepší pro český hokej,“ tvrdí Spálenka a zmiňuje i 18letého libereckého obránce Jakuba Dvořáka, jehož letos draftovalo Los Angeles, s Králi už podepsal smlouvu, přesto se s ohledem na rozvoj své kariéry ještě rozhodl zůstat u Bílých Tygrů.

Takových případů je však málo. „Nejlepší čeští hráči se chtějí rozvíjet mezi těmi nejlepšími. A to je v zámoří. Pan Hadamczik by asi očekával, že ti nejlepší hráči obětují svůj růst na úkor těch slabších. Aby je tady mohli táhnout, aby se ti horší zlepšovali. Agent se ale přeci nemůže koukat na zájmy ostatních hráčů, ale toho svého. A ty nejlepší posouvat do nejkvalitnějších soutěží,“ míní Krejčí.

Foto: Stanislava Benešová, Právo Prezident Českého hokeje Alois Hadamczik ve studiu Sport.cz.

I proto, že v tuzemských luzích a hájích kluby; čest výjimkám jako Plzeň nebo Kometa; mladým hráčům nedávají moc šancí v seniorské extralize. „Z Chance ligy je pak hráčský posun a vývoj skoro nemožný. Jednomu hráči jsem řekl, že pokud chce hrát na MS U20, tak musí odejít z Česka, protože z české juniorky se na MS dvacítek i osmnáctek dostane jen pár hráčů,“ přiznává Krejčí.

Spálenka souhlasí, že většina mladíků nevidí šanci prorazit v áčku jako reálnou. „Hrát pět šest minut za zápas není reálná šance u áčka. Ne úplně všichni jsou fyzicky a mentálně na dospělý hokej připravení. Bavíme se o tom, že kluci odcházejí většinou do kanadské juniorky, což je nejlepší juniorská soutěž na světě, která dokáže připravit hráče na NHL. Má česká juniorská liga takovou kvalitu? Odpovím rovnou: v žádném případě nemá,“ ubezpečuje Spálenka.

Rozšíření juniorské extraligy? Byl to krok vedle. V tom jsem řekl všechno. Robert Spálenka

Pokud se možnost odejít do zámoří hráči nenaskytne, je alternativou odchod do Finska či Švédska. Záleží na vyhodnocení z osobního pohledu, třeba finská juniorka je brána jako nejlepší pro rozvoj bruslení. „Na takové aspekty hráči koukají. Nesledují, jak bude bez nich či s nimi fungovat český hokej,“ říká Spálenka.

Samostatnou kapitolou je pak rozšíření české juniorské extraligy ze 14 týmů na 16. Zatímco Hadamczik ubezpečuje, že soutěž tím získá na kvalitě, agenti mají názor přesně opačný. „Jediné, co se tím zvýší, jsou náklady klubů spojené s cestováním. A ty jim nikdo neproplatí,“ upozorňuje Krejčí.