Amatérští rozhodčí, stěžoval si Jalonen po nepotrestaném zákroku na Červenku

Pykat šel až útočník Jiří Smejkal spolu s Nicklem poté, co si šel český útočník s domácím hráčem vyříkat jeho atak. Při nástupu do závěrečné třetiny dostal český tým navíc dvouminutový trest za pozdní nástup. "Amatérští rozhodčí," řekl Jalonen k důvodu přesilovky soupeře na startu třetí třetiny.

"Nelíbilo se mi, jak reagovali na tu situaci s Červusem. Měl by to být trest na pět minut a do konce utkání, protože to bylo vražení zezadu. Mluvil jsem s nimi o tom tady v koridoru. A nechtěli jsme pak na led," popsal Jalonen svou konverzaci se sudími ve Steffl Areně.