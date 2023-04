GLOSA: Česká osmnáctka na kolotoči. Hrozivý obraz hry, přesto jediná cesta jak neutrpět debakl

Závěrečný souboj českých hokejistů do 18 let na MS proti USA připomínal hru kočky s myší. A národní tým byl, nepřekvapivě, v roli malého hlodavce. Reprezentanti se povozili na kolotoči, na střely prohráli hrozivým rozdílem 12:52. Stále stejný obraz hry, ve kterém česká pětice stojí sevřená před brankovištěm a čeká, co udělá soupeř, byl však jedinou cestou k tomu odvrátit debakl a třeba se díky brejkům pokusit o čtvrtfinálový zázrak na ledě. První úkol se díky výsledku 1:4 splnit podařilo, druhý ne. Je to však dost na to končit turnaj se vztyčenou hlavou?

Foto: Sport.cz s využitím iihf.com "Národní tým hrál celý zápas v oslabení. V oslabení pět proti pěti," píše ve své glose k poslednímu vystoupení české osmnáctky na MS hokejový redaktor Sport.cz Matěj Vybíral.