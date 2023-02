Blízko hokejové nesmrtelnosti! Ve hře o zlaté Nagano byla i překvapivá jména

O nezapomenutelné zlaté naganské tažení přišli třeba Petr Sýkora, Patrik Eliáš, nebo také Radek Bonk. „To byl geniální skvělý centr. Byli tam mlaďoši, co už ale byli kvalitní hokejisté. Jmen byla ve hře spousta," prozrazuje Lener s tím, že snad v brankářích měli trenéři rychle jasno. „Čechmánek byl jasná dvojka, byl kdykoliv připravený a schopný naskočit. Byl v parádní formě," konstatuje zkušený hokejový expert.

Moderátor Honza Homolka, šéfkomentátor O2 TV připomíná jméno zkušeného Petra Klímy. Uvažovalo se i o něm? „Teď jsme se o tom s Petrem bavili. I on sám trošku cítil, ne že by už byl za zenitem, ale že by neměl ten drajv. Bylo to jedno ze jmen... Ivan Hlinka ale také přemýšlel tak, že už by těch litvínovských kluků bylo hodně," prozrazuje Lener.

Příklep s hokejovým expertem Slavomírem LeneremVideo : Sport.cz

Stojí si za tím, že každý z nominovaných hráčů měl podíl na tom, že se nakonec slavilo na konci turnaje senzační zlato. Všichni hráči byli pokorní a stejné by to podle Lenera bylo, ať už by se v nominaci objevilo jakékoliv jméno.

Legendární gólman Dominik Hašek o finále s Rusy v Naganu. Příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

„Kdokoliv by tam byl nominován, tak by se přizpůsobil mužstvu. Podívejte se jakou roli přijal Jirka Dopita, geniální hráč, který byl zvyklý táhnout Vsetín. S jakou noblesou, pokorou, velikostí, to dokazoval během každého střídání. Chodil se Stráčou i na oslabení. Dělalo se všechno pro mužstvo. Všichni se přizpůsobili, dopředu, dozadu, včetně Jardy Jágra.