Červenka: Díra byla hluboká, propadala se v ní brusle. Hodinu se nehrálo, záchranou byli až hasiči

Ledaři se snažili problém spravit, moc se jim to ale nedařilo. Ruku k dílu přiložili i oba hlavní arbitři ze Švýcarska a Německa, ani oni ale moc úspěšní nebyli. Kluziště Budvar arény v tu chvíli připomínalo spíše veřejné bruslení, jak se po něm proháněli všichni hráči, aby se udrželi v „provozní teplotě".

Jenže po deseti minutách oba týmy odpochodovaly do kabin. „Seděli jsme v šatně a čekali na verdikt rozhodčích, jestli nás ještě pustí hrát. Byli jsme rádi, že jsme dostali zelenou, bohužel ale moc rychle po kontaktním gólu na 1:2 přišla rychlá odpověď Švédů, kteří si pak už výsledek pohlídali," říkal obránce Jan Ščotka.

Led byl v daném místě měkký, k jeho ztvrdnutí by nepomohla ani rolba. Čekalo se, jestli led sám ztvrdne. Jinak by se pokračovat nemohlo, protože by byla ohrožena bezpečnost všech aktérů utkání.