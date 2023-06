Čtvrteční Den D: Jalonena odvolají, mají i nástupce. K reprezentaci by se měl vrátit Nedvěd

A Jalonen podle všeho nepřežije. Z funkce bude odvolán rok před koncem platného kontraktu i za cenu toho, že mu svaz bude muset vyplatit odstupné. To by mělo činit 6 milionů, jak na svém Facebooku propálil jeden z členů výkonného výboru Jaromír Jágr. Spolu s rodákem z Oulu skončí i jeho asistenti Libor Zábranský a Martin Erat.

„Já si myslím, že je čas. Doufám, že to Lojza sleduje," odpovídal Nedvěd v žertu před necelým měsícem na otázku v pořadu TIKI TAKA na O2 TV Sport, zda-li by ho nelákal návrat k reprezentaci. Sám asi tehdy ani netušil, jak rychle se jeho comeback může upéct.

Je otázkou, jestli by měl stejné kompetence a pravomoci jako ve své poslední sezoně (2021/22), kdy zodpovědnost za skladbu týmu měl právě GM. Hadamczik se dlouhodobě netají, že takovému „kanadskému" modelu příliš nakloněn není, a hlavní slovo při nominaci by podle něj měl mít hlavní kouč. Tak tomu bylo v uplynulém ročníku.

„Pořád to beru tak, že jsme Češi a máme svou mentalitu. Ať už tu hokejovou, nebo jako celá země. Vždy jsme tu měli hlavního trenéra, který za to měl hlavní zodpovědnost a respektoval, koho si vybral. Petr Nedvěd v roli (generálního manažera) odvedl spoustu dobré práce, ale jestli je to cesta do budoucna...? Může to být jeden z bodů k řešení," uvedl Hadamczik na začátku června.