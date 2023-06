Lákadlo pro Jalonena! Češi mají tkaničky svázané v uzlu a nevědí, co dělat, píší ve Finsku

U týmu Suomi má sice i pro příští ročník zakončený šampionátem v Praze a Ostravě platný kontrakt Kariho jmenovec Jukka Jalonen, ten ale už s ročním předstihem dal tamější hokejové generalitě na vědomí, že o jeho prodloužení neuvažuje. Dlouhodobě se netají přáním pracovat na klubové úrovni, snem by bylo angažmá v NHL.

Šedesátiletý muž vedl Finy v letech 2008 - 2013 a následně od roku 2018 až do současnosti (za tu dobu získal tři tituly mistrů světa a olympijské zlato 2022).

„Česká republika chce příští rok jako hostitel mistrovství světa uspět. Trochu to ale vypadá, jako by měl Český svaz ledního hokeje vlastní tkaničky svázané v uzlu a nevěděl, co chce dělat," píše deník s tím, že i kdyby Jalonen smlouvu u Čechů dodržel, po MS v Praze bude pro potřeby finského nároďáku stejně volný.