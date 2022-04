Debut kouče ozdobily hned čtyři premiérové góly. Prakticky každý střelec se sháněl po puku, připustil Cienciala

Domácí skórovali třikrát v rozpětí sedmi minut úvodního dějství. Jako první se po přečíslení prosadil z dorážky Jiří Černoch. „Kustod mi puk schoval. První trefa za nároďák, to je splněný sen, ale nějakou tisícovku do kasy za něj vyklopím," připouštěl karlovarský útočník.

Reprezentanti měli rychlý pohyb, uplatnili tlak do branky. „Povedlo se nám na Rakušany vletět, gól nám vlil krev do žil. Byli jsme rádi, že po deseti dnech dvoufázového tréninku přišla odměna v podobě zápasu. Diktovali jsme tempo, soupeř musel přistoupit na naši hru," vykládal Černoch.

Z Jalonena na střídačce vyzařoval respekt. „Kouč je velký detailista a profesionál. Nemusí křičet, stačí aby promluvil a my hned víme, co a jak. Měli jsme poslední dobou hodně videa, bylo zaměřené hlavně na systém, jak máme hrát. Všechno to dává smysl," pochvaloval si Patrik Zdráhal, jenž jako jediný ze střelců ve Znojmě nezapsal první gólovou čárku.