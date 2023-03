Debutant s gólem Čvančara: Vletěli jsme na ně. Nervozita? Žádné mravenčení nakonec nebylo

„Na rekordy se nekoukáme, začátek byl důležitý a je jedno, v jaké minutě jsme skórovali. Důležité je, že jsme si udrželi koncentraci, hráli v klidu a Poláky do ničeho nepustili," pravil vytáhlý útočník. „Vletěli jsme na ně a asi to nečekali. Povedly se nám dvě krásné akce a těžko říct, co s tím šlo z jejich strany dělat," hledal následně vysvětlení pro snový úvod střetnutí.