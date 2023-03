Fotogalerie +11

O takovém startu se jim snad ani nezdálo. „Vstup do kvalifikace s takhle silným soupeřem, favoritem skupiny, a my mu dali tři góly a hráli velice dobře..." culí se kouč Jaroslav Šilhavý. Jeho tým dal zapomenout na loňský rok, který byl výsledkově nejhorší v samostatné české éře.

Musíte být nadšený, kvalifikaci jste otevřeli ideálním představením.

Hřeje nás senzačně, maximálně. Musím kluky pochválit za výkon i výsledek, diváky taky, skvělé publikum. První utkání, vstup do kvalifikace proti favoritovi naší skupiny... Hráli jsme velice dobře a Poláci byli zaskočeni. Teď je třeba potvrdit tři body v Moldavsku.

Snová premiéra. Po třech minutách dát svůj první gól v áčku, to jsem si ani nevysnil, těší Tomáše ČvančaruVideo : Sport.cz

V čem spočíval drtivý nástup?

Hráči si sami uvědomovali, že se chtějí doma předvést, vyhrát. Důležité je, jak oni jsou nastavení hlavou. Samozřejmě to vyšlo, paráda. Hráli jednoduše dopředu, což dělalo soupeři problémy.

Nováčci vás určitě potěšili.

Samozřejmě. Jurásek hrál to co v klubu, ve Slavii. Vstoupil do utkání sebevědomě, jako by to nebyl jeho první mezistátní zápas. Je to budoucnost pro náš fotbal. A taky Čvančara, dal gól, vyšlo to skvěle.

Předvedli jste jeden z nejlepších výkonů pod vaším vedením.

Trochu jsme šli do rizika, personálním obsazením a nominací. Vyšlo nám to. Pro kluky určitě dobře, jsem rád, že si mladí na hřišti řekli o další nominace. Moc času od pondělka připravit se nebylo. Trochu jsme změnili způsob hry, takže jsme strávili hodně času u videa na tréninku se dost věnovali taktice. Je to jedna z možností, jak se prezentovat.

Mluvíte o riziku. Přiznejte, neměl jste před zápasem trochu sevřený žaludek?

To jsem měl, to vám můžu říct. Začíná kvalifikace, jdeme proti soupeři se skvělými hráči, ještě jsme vyrukovali ještě s touhle taktikou, kterou jsme pilovali celý týden. Klobouk dolů před klukama.

Věříte, že omlazený tým má potenciál i nadále bavit diváky jako proti Polsku?

Musím říct, že všechno vyšlo. Tak jsme chtěli hrát, rychle nahoru. Fanouškům by se to mělo líbit. Atakovali jsme soupeře, neměl čas na svoji hru. Po dvou tak rychlých gólech chytnete diváky hned. Nemusí to tak být vždycky, ale věřím, že to může platit i na další soupeře.

Říkal jsem Hložanovi, že rekordy trhá vždycky on, tak teď nějaký držím i já, je rád Ladislav KrejčíVideo : Sport.cz

Hráčem zápasu byl zvolen debutant David Jurásek. Může právě on vyřešit hledání stabilního levého obránce?

David předvedl skvělý výkon. V listopadu Mojma Chytil v Olomouci dal při debutu tři góly, což bylo asi ještě silnější, i když šlo jen o přípravu. Musím Juráska pochválit, jako by tam hrál odjakživa... Hrál skvěle, má velkou budoucnost. Má sebevědomí, sám jsem na něj zvědavý. Hledali jsme na jeho místě řešení dlouho, když odešli Bořil či Novák. Je to na Davidovi, aby byl spokojený on i my.

Vedli jste o dva góly, jaké byly pokyny směrem ke druhému poločasu?

Zachovat stejný přístup k zápasu, běhavý, což samozřejmě nešlo udržet po celý zápas. Okénka se objevila, ale musíme si uvědomit, že Lewandowski či Zieliňski jsou světoví hráči.

Hned na úvod jste porazili největšího favorita. Co to znamená pro vývoj ve skupině?