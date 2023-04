Dojemné vzpomínky na českou legendu: Hrozně mi chybí, chci se mu vyrovnat

Z Liberce do NHL? O hvězdy Bílých tygrů by měl být zájem v zahraničí, soudí trenér v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Oba se dokonce potkali v Jihlavě, kde Josef svého syna koučoval. „V posledním roce jsme se sice nedostali do sporu, ale byl tam ten vztah táta a syn. Myslel jsem si, že jsem chytřejší než on. Tak nějak jsme se v 1992 roce dohodli, že se naše hokejové cesty rozejdou," pokračuje Patrik Augusta, jehož další kroky vedly do zámoří.

A právě rozpojení trenéra a hráče bylo ve finále to nejlepší možné řešení. „Musím říct, že od toho okamžiku jsem v něm získal nejlepšího kamaráda na celý život. Do poslední chvíle, kdy umřel, jsme spolu řešili jenom hokej. Hrozně mi chybí. Chci se mu vyrovnat, chci jít v jeho odkazu," přeje si třiapadesátiletý rodák z Jihlavy, který po letošní sezoně skončil na lavičce hokejového Liberce a v současné době je bez angažmá.

Na tatínka rád vzpomíná a nezapomíná, co všeho ho naučil. „Já jsem možná teď na modernější věci, jako je analytika videa, ale pořád ten základ beru od něj. Vždycky je to jenom o bitvě jeden na jednoho a co ti hráči jsou schopni obětovat," vysvětluje bronzový medailista z olympijských her 1992 v Albertville.