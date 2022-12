Druhá pozvánka překvapila Kučeříka ještě víc. Nádherný dárek k narozeninám, usmívá se

Za Kometu letos ještě neskóroval a připsal si jen tři asistence. Nijak nevyčnívá, ale plní si svou roli. Pozvánku dostal určitě i díky svému věku. Rozhodně se ještě může posunout. „Moc se těším. Střetnout se s nejlepšími hráči v Evropě je velká zkušenost. Nechám na ledě všechno," slíbil rodák z jihomoravského Kyjova.

Do národního týmu nakoukl už před posledním mistrovstvím světa, to však odehrál jen dva přípravné duely proti Rakousku. „Už první pozvánka byla šok. Ale teď je to určitě větší turnaj, asi mě to překvapilo ještě o něco víc. A nečekala to přítelkyně ani rodiče. Taťka úplně šílel," smál se nejmladší hráč v nominaci.

Sice zatím neví, kolik prostoru v utkáních dostane, užívá si však už samotné tréninky v reprezentaci. „Je super poznat kluky, kteří mají medaili z mistrovství světa nebo si zahráli na olympiádě. Pro mě něco neskutečného, parádní zážitek," liboval si.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Pro Kučeříka je nominace do reprezentace předčasným dárkem k 21. narozeninám.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Současný zážitek je pro něj o to hezčí, že na klubové scéně zrovna neprožívá ideální období. Vždyť Brno prohrálo osm z posledních devíti zápasů. „Když se nedaří, samozřejmě to je psychicky složitější. Kemp je pro mě trochu rozptýlení, můžu přepnout z klubového režimu. Ale pořád je to hokej a já se budu soustředit na každý zápas a trénink," podotkl.