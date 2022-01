Erbanová na olympiádě nebude! Musí to pro ni být velké zklamání, připouští kouč hokejistek Pacina

„Hlavním důvodem, proč Karolína Erbanová v nominaci chybí, je právě návrat Vanišové a Pejzlové. Obě do národního týmu dlouhodobě patří, oprávněnost své nominace potvrzují na všech akcích. Samozřejmě jsem si vědom, že pro nikoho není příjemné, když nakonec na olympiádu nejede. Pro Karolínu i Trnku to musí být velké zklamání," prohlásil Pacina.

Všechny nominované hokejistky i 11 náhradnic jsou plně naočkované. Pacina ale připouští, že téma covid bohužel na denním pořádku. „Spousta holek prožívá obavy, strach a stres. Dnešní doba je taková, že se řeší jen nemoc a opatření proti ní, a nikoliv sport a radost z něho, jak by to u olympiády mělo být. Každý den řešíme tisíce různých možností, které můžou nastat. Situace nám nedovoluje koncentrovat se na vlastní výkon," pokrčí rameny Pacina.

A nechce si do hlavy pouštět myšlenky, že by olympijský turnaj mohl skončit stejným fiaskem jako nedávné MS juniorů v Kanadě, které muselo být kvůli pozitivním testům na covid ve třech týmech předčasně ukončeno.

Stejně jako na mistrovství světa žen je i olympijský turnaj rozdělen do dvou výkonnostních skupin. Všech pět národních výběrů ze skupiny A postoupí do vyřazovacích bojů a o jejich nasazení do čtvrtfinálového pavouka rozhodne právě umístění po základní části. Ze skupiny B postoupí do čtvrtfinále nejlepší tři celky, pro čtvrtý a pátý tým po základní části turnaj končí.