GLOSA: Rulík chce najít kostru a věří své cestě. Do reprezentantů bude pumpovat sebevědomí

Hokejový fanoušek musí počítat s tím, že národní tým začne hrát úplně jinak. Zdaleka ne tak defenzivně jako pod finským koučem, Rulík bude chtít přenést účinný i docela líbivý styl, kterým dovedl české mužstvo k překvapivé medaili z MS do 20 let. Aktivní, agresivní projev v obraně, přitom i snaha diktovat tempo hry a budovat sebevědomí, to je Rulíkova vizitka

Když přijímal nabídku, tak vyjádřil potěšení, že práce celého realizačního týmu nezůstala bez odezvy, ale zcela na rovinu také řekl, že s lidmi, které nezná, by do toho nešel. Adaptace hráčů na herní styl postavený především na bruslení, dobré práci s kotoučem a tlakem do branky je podle nového kouče především o sebevědomí. Chce ho napumpovat do reprezentantů tolik, aby se to projevilo jako u letošních nečekaných medailistů Němců a Lotyšů, kteří i podle Rulíka určitě neměli lepší hráče než český výběr.