Hadamczik uznal, že mohl Jalonenovi zavolat, ale brání se: Dědek mi rozhodně neradil

Jednoznačně kvůli výkonu mužstva na mistrovství světa a nejhoršímu výsledku v historii. Ale chtěli jsme se postavit velmi zodpovědně k domácímu šampionátu. Výkonný výbor byl však nespokojený s písemnou zprávou od Kariho Jalonena. Nebyl tam jediný hlas, který by řekl, že ho zpráva přesvědčila a má hlasovat jinak. Já osobně už byl jednoznačně rozhodnutý už po MS. A kdybych nemusel podléhat kolektivnímu rozhodnutí, učinil bych finální rozhodnutí dříve.

Neobsahovala věci, že bychom uvěřili, že se výkon a vedení mužstva zlepší. Poslední mistrovství nebylo důstojné. Vidíme nadšení diváků, hokej má stále velké zázemí. Zodpovědnost za tohle rozhodnutí nás svazovala. Ať už lidi budou nadávat, že to trvalo dlouho, výkonný výbor se chtěl jen chovat zodpovědně.

Nadstandardní, já s ním problém neměl. Snažil jsem se mu vyhovět ve všem, co chtěl. Aby měl plnou moc a zodpovědnost. Kari se choval velice solidně, slušně, spolupracoval s trenéry nižších kategorií. Nemůžu proti němu říct půl slova.

To už je otázka dvou hodin.

Zřejmě máte pravdu, ale prostě se to udělalo takhle.

My jsme chtěli jednu věc. Máme tolik problémů po minulém vedení svazu, že chceme mít dobré domácí mistrovství a klid. Kdyby se teď šampionát povedl, nikdo nic neřeší. Mně je jedno, jestli nás bude trénovat Fin, Kanaďan nebo Švéd. Prostě výkon byl špatný. Můžeme říkat, že se nám zranili dva klíčoví hráči (Chytil a Sedlák, pozn. red.), ale podívejte se třeba na Slováky a jeho pojetí hry. Když vás lidi zastavují na ulici a říkají vám, jak se na to nedá dívat, tak se pak ptáte sám sebe. V hráčích to přitom je. Česká extraliga má lepší kredit, než jaký jsme ukázali.