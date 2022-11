Hadamczik odhaluje plány. Reprezentacím pomůže Plekanec, Jágr či Šmíd

Co se u národních týmů chystá?

Trenéři od šestnáctky až po dvacítky budou profesionálové, kteří budou na kempech, a když ne, budou jezdit po klubech sledovat hráče a dávat nám report, jakou mají výkonnost. Hráči uvidí, že o ně máme zájem. Klubům seženeme více peněz na trenéry, aby je zaplatily a oni tak nebyli na ledě hodinu a šli pak jezdit taxíkem či dělat číšníka. Chceme tím přesvědčit rodiče, že nemá cenu dávat kluky pryč do ciziny. Že tréninkový proces je správný a nemá smysl platit kempy navíc.

Jaká bude kontrola?

Na ten proces budeme dohlížet. Hráči budou před a po letní přípravě testovaní a reprezentační trenéři budou mít přehled, že se kondice zvedá. Radim Rulík (kouč dvacítky) popisoval, že jsme kondičně na tom o 30-40 procent hůř než některé týmy. Kondice je základ.

Trenéři reprezentací tedy budou na plný úvazek.

Ano, jen může být výjimka u dvacítky. Tam chceme trenéra, který bude mít zkušenosti s ligou. Chtěli bychom kouče, jako je teď Radim Rulík, který k sobě bude mít asistenty na plný úvazek. Uvidíme, jak se Radim rozhodne dál. Dělá k tomu hlavního kouče Pardubic. Je to zkušený trenér, muž na pravém místě, ale nevíme, jak to cítí a vidí dál. Budeme mít s ním pohovor. Ale chceme do výchovy mladých reprezentantů zapojit naše největší hokejové osobnosti.

Jaké?

Mluvil jsem s Plekancem, Jágrem, Židlickým, Šmídem, Šlégrem či Jardou Nedvědem. Ten seznam je širší a u každé kategorie je asi deset jmen. Jsou to osobnosti, které nic nechtěly a jen touží pomoct českému hokeji. Třeba dvacítka bude mít týdenní kemp. Přijedou dva kluci, kteří si připraví trénink pro útočníky a Plekanec s nimi bude rozebírat postavení na buly či hru v útočném pásmu. Na druhé polovině zase budou obránci pod dohledem Šlégra se Židlickým. Pro hráče jsou to modly a já jsem rád, že ty osobnosti to vidí pozitivně, byť z nabídky byli kluci překvapení. Říkal jsem jim: Něco jste dokázali, tak to pojďte předat dál.

Další novinky?

Přišel jsem s myšlenkou, že kabina šestnáctky má být stejně vybavená jako dvacítky, aby měli hráči respekt, motivaci a viděli, co mohou ztratit. Může se stát, že trenéři udělají nominaci, zjistí po krátkém testu, že někdo nedodržel tréninkový proces nebo má nadváhu. Tak ho pošlou domů a dají mu dopis, co bylo špatně. Chceme i na dálku přes aplikaci Polar sledovat intenzitu tréninků, aby měl reprezentační kouč přehled. Budeme se ty testovací přístroje snažit do klubů dostat. Přišel s tím Radim Rulík a něco podobného funguje ve Finsku či Švédsku. Chceme pořád zachovat identitu českého hokeje, ale tohle je dobré.

Co ještě máte v plánu?

Chci po FTVS a Zdeňkovi Vojtovi (metodik svazu), aby na trenéry byl větší tlak, když dělají trenérské školy. Chci, aby měli patřičné vzdělání, jak se chovat k dětem a jaké metody používají. Chceme pro hokej zarputilé trenéry a ne ty, kteří jinak nemají práci. Chceme je uživit platem, aby se hokeji věnovali naplno.

HADAMCZIK A VÁLKA Alois Hadamczik se zároveň znovu vyjádřil k zákazu hráčů z KHL reprezentovat. Ten se týká dvojice Jaškin - Červený, kteří podepsali kontrakt v Rusku po zahájení agrese. "Je to celkově ožehavé téma. Když jsme však jako výkonný výbor vydali stanovisko, tak jsme zmiňovali, že jde o hráče, kteří to podepsali před válkou. Víte, válka je hrozná věc. Zabíjení lidí a vše s tím spojené... Celá naše země se k tomu postavila tak, že dáváme jasně najevo nesouhlas. Když někdo ví, že je válka, jde tam kvůli penězům a pak ho nevezmeme, tak dobře. Ale když hokejista podepsal smlouvu před válkou... Oni vás nepustí, protože mají podepsanou transferkartu, co ten hráč může dělat? Má tam plat, jinde hrát nemůže... Musíme respektovat to, že hráč neporušil nějaké mravní věci."

Kouč seniorské reprezentace nominoval na první turnaj Euro Hockey Tour poměrně silný tým. Co na jeho složení říkáte?

Tak přece nemůžeme jít do utkání, že nám je to jedno. Jdeme s kůži na trh před celým národem a my musíme chtít v reprezentaci každé utkání vyhrát. Nemůžeme říct, že jsme tam měli pět mladých, a proto jsme prohráli. Vůči divákům i sponzorům budeme chtít každý zápas hrát s maximálním úsilím, abychom se za něj nemuseli stydět.

Jak se vám líbí, že Jalonen nabízí spolupráci extraligovým trenérům? Že jezdí na jejich tréninky a teď je pozval do Budějovic, aby zase viděli jeho práci.