Hadamczik pod palbou kritiky! K dokončení auditu chybějí podklady od lidí, kteří nemají čisté svědomí, brání se hokejový šéf

Pro někoho je doba delší než čtyři měsíce časem, kdy by již měly být vidět výsledky Hadamczikova působení v roli šéfa českého hokeje. „Pro běžného člověka, když si položí otázku, co Alois Hadamczik za tu dobu stihl, tak nenajde žádný oficiální výstup. Takže si člověk říká, děje se na tom svazu něco?" konstatuje redaktor Sport.cz Jan Škvor.

Na druhou stranu neváhá přiznat, že dvouleté funkční období je krátké na to, aby něco zásadního zvládl nový prezident českého hokeje změnit. „Navíc se jde bavit o tom, v jakém stavu hokejový svaz přebíral a také s vědomím, co se na nás řítí třeba ohledně energií," tvrdí žurnalista.

Jedna zásadní věc jej ale překvapila. A to nemile. Hadamczik sliboval, že jako první zveřejní audit hospodaření svazu, kdy měl všem ukázat, jak vše běželo. „Mluvilo se o září, říjnu a máme tady listopad. A teď slyšíme, že by to mělo být na konci listopadu," kroutí hlavou hokejový expert.

Vyjádření Aloise Hadamczika k výrokům, které zazněly v pořadu Příklep Mrzí mě, že někteří lidé ve studiu vyslovují jen dojmy, aniž by znali pravý stav věci a nezeptají se mě. Bohužel neznají ani průběh a zákonitosti takového auditu. Uzavření se protahuje kvůli tomu, že KPMG stále chybí některé podklady od lidí pracujících na svazu nebo působících v dřívějším vedení Českého hokeje. Zřejmě nemají čisté svědomí, proto se brání součinnosti s renomovanou auditorskou firmou. Ale dosavadní zjištění směřuji k různým podezřením z nekalé činnosti, možná související až s hranicí trestní odpovědnosti zejména v oblasti hospodaření. Na jednání výkonného výboru 16. listopadu chci předložit souhrnnou zprávu, ale důrazně odmítám, že bych na svazu nic nedělal. Za čtyři měsíce se tady odvedlo víc práce, než za řadu předchozích let. Změnil se celý sportovní úsek, ruší se neefektivní činnost regionálních trenérů a úplně končí projekt Litoměřice, kde bylo jen za poslední rok překročeno smluvní čerpání o 4,2 miliony korun. Je až zarážející, že výkonný výbor za vedení Tomáše Krále nebyl o ekonomických pohybech informován, naopak docházelo k přesunům peněz na soukromé, později krachující firmy a částka 50 milionů korun je pak označena jako zmařená investice. Rozhodně nikoho nechrání, ani nic nezametám pod koberec, ale pracuji a plním slib z konference, že vrátím do chodu Českého hokeje řád a pravidla.

Druhý z hostů Jakub Koreis vidí v Hadamczikovi postavu, která měla i v dobách minulých v českém hokeji slovo. „I když byl na pár let z toho venku, pořád byl součástí toho vedení. Není to člověk z venku," soudí Koreis.

Druhý z hostů připomíná, že se Alois Hadamczik v posledních letech hodně vymezoval proti vedení Českého hokeje. Všímá si ale i toho, že když s těmi stejnými lidmi byl za dobře, vypadalo vše jinak. „Pekl s nimi. Takže působí zvláštně, že by člověk prošel tak výraznou názorovou změnou, že by najednou otočil z černé na bílou. To je trošku divný," uvádí Škvor.

Novinkou v českém hokeji je každopádně to, že má dva generální manažery - Martina Havláta a Marka Židlického. Ohledně jejich práce je prý každopádně brzy na nějaké soudy. „S Martinem Havlátem určitě přichází svěží dech," připouští Koreis.