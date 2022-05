Hadamczik změnil názor, touží být šéfem svazu: Chci, abych se lidem mohl podívat do očí

Proč jste změnil názor?

Mluvila se mnou spousta lidí z hokeje; z extraligy i nižších soutěží; a říkali mi, že bych měl celou situaci zvážit. Do toho jsem zaslechl určité názory, že na valné hromadě by nakonec mohl být zanesen i bod, podle něhož by se mohlo hlasovat o odvolání současného výkonného výboru, popřípadě navolení nového.

Kdyby k tomu opravdu došlo, stejně by byly potřeba dvě třetiny hlasů...

To si uvědomuju. Prostě jsem si řekl, že do toho zkusím jít. Buď mě kluby budou chtít a na konferenci mi dají mandát, nebo prostě nedají, to by se nedalo nic dělat.

Hadamczik o Královi a českém hokeji v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Proč byste měl být zvolen novým šéfem tuzemského hokeje právě vy?

Mám životní zkušenosti a svůj názor na to, co bych změnil. Věřím, že i ve výkonném výboru se najdou lidi, kteří řeknou: „Hele, to je dobrý názor, ten bychom měli prosadit." A když ne, nedalo by se nic dělat.

Kdo chce rovněž kandidovat na funkci prezidenta svazu: Oficiálně to oznámil Dominik Hašek, zmiňují se i jména Jiřího Šlégra, Aleše Pavlíka, Bedřicha Ščerbana či Otakara Černého.

Kritické názory na současné vedení hokeje prezentujete dlouhodobě. Proč by na to měl výkonný výbor slyšet právě nyní? Věříte, že s koncem Tomáše Krále dojde u dalších členů výkonného výboru k názorové změně?

To nevím. Určitě ale budu chtít vytvoření sportovního úseku, který bude obsazen zkušenými lidmi. Bude projednávat nejrůznější věci a projednávat je i s APK LH coby řídícím orgánem extraligy. Je ale třeba přihlédnout i na nižší soutěže.

V čem zejména?

Hokej se dělá i v malých klubech a ty za to potřebují nějaké ohodnocení. Chtěl bych rovněž, aby mezi celým hnutím nepanovalo takové napětí, aby se pracovalo hospodárně, aby mladé kluby dostávaly podporu. Uvědomme si, že právě z té masy zespodu přicházejí hráči nahoru do velkých klubů. Čím bude větší základna, tím bude větší zájem o hokej. A v neposlední řadě bude potřeba upravit soutěže dorostu a extraligy.

Pešán to u národního týmu dělal s arogancí, kritizuje Hadamczik v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Snížením počtu účastníků, aby se se staly konkurenceschopnějšími?

Potřebujeme mít tak kvalitní, aby extraligoví trenéři a manažeři nemuseli shánět cizince. Respektive aby brali jen ty, kteří budou ozdobou ligy. My si musíme vychovávat své hráče - pro extraligu, pro národní tým, pro NHL. Bez vytvoření konkurence v mládežnických soutěžích to nepůjde. Nemůžeme říkat, že za komunismu bylo víc dětí a bylo to snazší. Musíme žít touto dobou. Trenéři musejí být osobnostmi a je třeba se zamyslet nad jejich vzděláváním.

To nyní nefunguje?

Vzdělávání by nám mělo vyprodukovat trenéry, na které budeme pyšní, jak tomu bylo kdysi. Naše trenéry chtěli v zahraničí. Chtěl bych hlavně zachovat českou identitu, protože byla správná. Vychovávali jsme dobré hokejisty a nebylo to jen díky konkurenci, ale i zásluhou tréninkového procesu a morálky. Tu musíme znovu zavést. Dřívější uzavřením soutěží totiž morálka poklesla, hráči i trenéři zpohodlněli.

Jste optimista? Věříte, že se stanete novým prezidentem svazu?

Život mě ve sportu naučil vyhrávat i prohrávat. Je ale takové divné, že volby proběhnou tajně. Že se nikdo nemůže nikomu podívat do očí a sdělit: „Dám ti hlas, nedám ti hlas". To současné hokejové prostředí si zase vytvořilo tajné hlasování. Nevím, proč by nemohlo být veřejné. Proč by se nemohlo říct jméno Hadamczik a vidělo by se, kdo pro něj hlasuje.

Bude se Alois Hadamczik ucházet o post prezidenta hokejového svazu?Video : Sport.cz

Cítíte tajné hlasování jako svou nevýhodu?