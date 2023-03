Havlát nesonduje jen v NHL. Nároďák potvrdil zájem i o dva juniory

„Většinou jsou to pozitivní reakce. Nikdo mi neřekl, že by nejel z nějaké menšího či většího důvodu. Ale uvidíme, jsou ještě dva týdny do konce základní části, ještě se může stát spousta věcí," řekl Havlát v online rozhovoru s českými novináři.

Situaci ale nesonduje jen v rámci NHL, spojil se i s hráči z farem, a dokonce i s juniory.

„Mluvil jsem i s kluky, co byli na dvacítkách, s tím mi pomáhal Židla (Marek Židlický)," prohlásil GM a prozradil, že národní tým by měl zájem o beky Davida Špačka (Sherbrooke) a Stanislava Svozila (Regina), které čeká play off v kanadských juniorkách.

„Zasloužili by si, aby je Kari (Jalonen) viděl v přípravném kempu," mínil Havlát.

Zájem je ale i o další hráče ze stříbrné dvacítky Davida Jiříčka z Clevelandu a Jiřího Kulicha z Rochesteru v AHL, za který nastupuje také Lukáš Rousek. Případně zkušeného Martina Frka z farmy St. Louis ve Springfieldu. Havlát mluvil i s Matějem Blümlem ze záložního týmu Dallasu v Texasu.

„Stejně jako se daří Stars, tak se daří i jejich farmě. Záležet bude na play off," zopakoval generální manažer.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Tim Bender z Německa, český útočník Matěj Blümel a německý brankář Andreas JenikeFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Někteří hráči už ale mají jistotu, že se jich vyřazovací část týkat nebude. Jisté pochybnosti o případném startu na MS vyjádřil v rozhovoru pro Sport.cz útočník San Jose Tomáš Hertl, který s manželkou nedávno přivítal na svět druhého syna.

„S Hertlíkem jsme mluvili dvakrát a na konci sezony se ještě pobavíme. Máme o něj zájem," řekl Havlát, který je rád, jak se v St. Louis začalo dařit Jakubu Vránovi. „Také s ním budou probíhat rozhovory, tak jako s ostatními. Trenéři ho měli loni na šampionátu. Bavíme se o něm."

V hledáčku je pochopitelně i obránce Filip Hronek z Vancouveru, jenž měl nedávno zraněné rameno. „Ale hraje a je zdravý. Doufám, že bude zdravý i na konci sezony," prohlásil Havlát. Ve hře jsou i gólmani Karel Vejmelka z Arizony, Lukáš Dostál z Anaheimu, nebo Daniel Vladař z Calgary. „To je post, kde máme velký výběr."

První seznam zámořských posil pro MS chce generální manažer odtajnit až po výstupních lékařských prohlídkách. Na některé hráče by ale národní tým počkal až po odehrání prvního kola play off NHL. Tak jako to bylo např. loni v případě Davida Pastrňáka z Bostonu.

Foto: Karl B DeBlaker, ČTK/AP Kanonýr Bostonu David Pastrňák slaví svůj padesátý gól v této sezoně NHL. Gratulovat mu na ledě Caroliny přispěchal spoluhráč Tyler Bertuzzi (59).Foto : Karl B DeBlaker, ČTK/AP