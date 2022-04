HOKEJ ONLINE: Čeští mladíci bojují s favoritem o finále MS. A vedou!

České hokejisty do 18 let čeká na mistrovství světa bitva o postup do finále. Tým trenéra Jakuba Petra vyhrál ve čtvrtfinále 8:0 nad Švýcarskem, teď ale poměří síly s výběrem USA, jenž je největším adeptem na zlato. V základní skupině Češi podlehli Američanům 2:6 a nyní mají šanci na odvetu. Zápas se hraje od 14:30 (stav je zatím 1:0) a sledovat jej můžete v podrobné reportáži na Sport.cz.

Foto: Twitter@narodnitym Kapitán českého týmu Jiří Kulich v semifinálovém utkání proti USA otevřel skóreFoto : Twitter@narodnitym

