GLOSA: Skvěle hrající osmnáctka musí využít šanci. Brambory by byly zklamáním

Rýsuje se velká šance na medaili pro český hokej z velké akce. Výběr do osmnácti let může vybojovat cenný kov po osmi letech. Čeští mladíci předvádí výborné výkony. Ve skupině zdolali Kanadu a ve čtvrtfinále rozstříleli Švýcarsko 8:0. Na mistrovství světa v Německu by měli využít jedinečné šance. Konkurence totiž není tak ostrá jako dříve.

Foto: S využitím Twitter @narodnitym Čeští mladíci se radují z brankyFoto : S využitím Twitter @narodnitym

Článek Na šampionátu ze známých důvodů chybí Rusko i silný běloruský výběr, se kterým Češi na prosincovém Olympijském festivalu mládeže prohráli. Kanada se musela obejít bez hráčů z play off zámořských juniorských soutěží. Slováci s talenty Slafkovským a Nemcem kvůli covidu loni nedostali možnost vrátit se do elitní skupiny. Ne, není cílem znehodnotit český úspěch. Kdy jindy by ale měl mládežnický výběr přivézt cenný kov z velké akce? Ke snížené konkurenci je totiž nutné připočítat další fakt. Hra české osmnáctky vyvolává úsměv na tváři a možná už zapomenutou hrdost. Svěřenci Jakuba Petra jasně přehráli a přestříleli Kanadu, Němce i Švýcary. A čtyřicet minut se vyrovnali i suverénním Spojeným státům. Reprezentace Už vidíme medaili před sebou, sní po postupu do semifinále dvougólový Soukup Reprezentanti excelují v početních výhodách. Dělovky z první z obou kruhů, teče i dorážky přinesly v součtu neskutečných jedenáct přesilovkových gólů. Mladíky netrápí, pro český hokej už tradiční, slabá produktivita. Nasázeli dvacet branek. N a polovině z nich se podílěla hlavní hvězda a kapitán Jiří Kulich. Výtečně ale pracuje celý tým. „Každý svým dílkem přispívá k úspěchu. Nemůžou všichni jen dávat góly," uvědomuje si trenér Jakub Petr. Foto: Twitter @narodnitym Soukup překonává švýcarského brankářeFoto : Twitter @narodnitym Důležitým faktorem je i pokora v týmu. Mladí hokejisté hned po skalpu Kanady upozorňovali, že nelétají hlavou v oblacích. A nezůstalo jen u slov. Potvrdili to i ve čtvrtfinále, kdy outsidera vůbec nepodcenili a za vítězstvím směřovali od první minuty. „Hráči jsou pokorní sami od sebe, vůbec jim k tomu nemusím nic říkat. Tohle je trenérský sen. Možná už odsud můžu odjet a podívám se na víkendové zápasy v televizi," vtipkuje Petr. Z týmu vyzařuje zdravá sebedůvěra. Jediná porážka 2:6 s USA byla až možná příliš krutá, na střely totiž národní tým prohrál jen 37:39. A v semifinále znovu čeká hladový adept na zlato. Naděje na úspěšnou odvetu není veliká, určitě je však šance sehrát výsledkově vyrovnanější utkání. Reprezentace To byla jízda! Česká osmnáctka zničila Švýcary a je v semifinále MS I kdyby to nevyšlo, v případném souboji o bronz proti Švédsku nebo Finsku je vše naprosto otevřené. „Bramborová" medaile by skvěle hrajícímu výběru určitě nestačila. Češi si na turnaji dokázali, že se mohou měřit s kýmkoliv a nemusejí schytat ostudné desetigólové debakly jako na loňském šampionátu. Mezi nejlepší čtyřku postoupila osmnáctka po čtyřech letech. Foto: Twitter @narodnitym Čeští hokejisté nedali Švýcarům žádnou šanciFoto : Twitter @narodnitym „V kariéře jsem nasekal spoustu chyb. Povedlo se mi přejít přes čtvrtfinále jenom jednou. Většinou jsem byl většinou v botách Švýcarů," mrzí kouče Petra. Tentokrát však obul vítězné boty a nejradši by zopakoval medaili z roku 2014. To by samozřejmě bylo parádní. Na přehnanou euforii ale zatím také není prostor. Jeden skalp Kanady český hokej nespasí. Petrův komentář po nedělním vítězství: „Je to zpráva pro malé české děti ‚pojďte hrát hokej'," je přehnaný. Utkání, které ani nešlo v Česku sledovat, nepřivede na stadiony novou generaci mladých hokejistů. Reprezentace Senzace! Čeští mladíci na MS osmnáctek zdolali Kanadu

