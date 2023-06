Kde berete tu drzost?! tepe Hašek ministra Válka. Hadamczik to schytává za radu Jaškinovi jít hrát do Česka

„Dmitrij Jaškin se loni rozhodl, že bude hrát hokej v ruské KHL. Je to jeho svobodné rozhodnutí. Stal se ale tak hráčem, který slouží ruské propagandě. A nestyděl se ani v předvečer výročí ruské invaze na Ukrajinu nastoupit v ‚armádním dresu' a zapojit se do podpory ruské agrese," vyťukal ministr zdravotnictví a poslanec za TOP 09 na Twitter.

„A teď má ještě tu drzost vyprávět, že má zájem reprezentovat Českou republiku a tvrdit, že nechápe, kde je problém?! To by byla ostuda a plivnutí do tváře těm ukrajinským sportovcům, kteří aktuálně brání svou vlast, nebo při její obraně padli," dodal Válek.

Od svých sledovatelů sklidil podporu, ale i nepochopení, že má čas řešit věci netýkající se jeho oboru. Velmi ostře pak reagoval legendární brankář Dominik Hašek, známý kritik Ruska.

„Pane Válek, kde berete tu drzost toto napsat," začal Hašek svou odpověď. „Já s jeho jednáním též nesouhlasím. Ale vy jste člen vlády a vy byste (s ostatními poslanci) nás (občany a spojence) měli před tímto jeho nebezpečným jednáním chránit! Ani po 475 dnech války nejste schopni přijmout zákon! Proberte se!" kritizoval bývalý gólman, jenž dlouhodobě volá po zavedení zákona zakazujícího práci českých občanů v Rusku. Další reakci od Válka zatím nedostal.

Jaškinova slova po přestupu do Kazaně vyvolala vlnu pozdvižení. Většinou odsuzující, překvapil však prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik. „Dimu znám, je to výborný hokejista a takové bychom určitě potřebovali. Ale nedá se nic dělat. Jsme malí páni a celá Evropa je proti tomu. Vím, že válka na Ukrajině by se neměla spojovat se sportem, ale takové je stanovisko hokejového světa," vyjádřil se Hadamczik pro Blesk poněkud liknavě.

Naznačil také, jak se Jaškin i přes svá jasná slova může na mistrovství přeci jen objevit. „Doporučuju mu, aby přestoupil do nějakého českého klubu," usmál se šéf svazu.

„Alibismus, alibismus, alibismus," napsal na svém Twitteru bývalý útočník a dnes hokejový expert O2 TV Sport Jakub Koreis.

Hadamczik pak na Twitteru své vyjádření lehce korigoval. „Na mém názoru se nic nemění. Jasně jsem řekl v předchozích měsících, že morální hodnoty jsou víc než sport. Odsuzuji válku. Pokud chce hrát Jaškin v reprezentaci, pak říkám, pojď hrát do Čech," napsal šéf svazu.

Kritiky tím ale neutišil. Fanoušci i bývalí hokejisté kroutí hlavami, že pokud by k Jaškinově návratu do reprezentace stačil jen jeho přestup na klubové úrovni z KHL, morální aspekt hráče by se stejně nezměnil.

„Šéfovi našeho hokeje nevadí, že čeští občané svojí prací v zemi nepřítele tam vytvářejí hodnoty, které Rusko používá proti nám a našim spojencům. Tím je náš život nebezpečnější a Ukrajinu to stojí lidské životy. Je to jeho postoj. Odpovědnost za tuto situaci ovšem nesou naši poslanci a senátoři," míní Hašek.

