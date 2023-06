Jaškin na působení v KHL nevidí nic divného: Doufám, že na MS v Praze budu hrát za Česko. A rýpl si do Havláta

Jaškin je určitě dobrý hráč, ale není to hráč, abychom si jím kazili morálku týmu. Máme daleko více a lepších hráčů, než je on. Na jednom hráči to nestojí. Jestliže má svědomí takové věci dělat, je to jeho věc. Nikoliv naše. Je svéprávný člověk a my za jeho činy neodpovídáme. My můžeme jen rozhodnout, že takový člověk nemůže momentálně reprezentovat naši zemi. S kluky, kteří podepsali v Rusku, se rozcházíme v otázce morálky. Oni si neuvědomují, že Ukrajina bojuje za to, aby se válka nerozšířila do dalších evropských zemí.