Kouzlo stříbrné dvacítky. Vyrostou z nich hráči pro nároďák a NHL, je přesvědčený trenér

Poprvé od roku 2005 si česká hokejová „20" sáhla na medaile. A to hned stříbrné! Mladý reprezentační výběr zkrátka diváky bavil hokejem a nebylo daleko od senzačního zlatého triumfu. „Nejsem ten typ, co na to vzpomíná. Dívám se dopředu. Turnaj ale klukům hodně pomohl. Potom hráli v klubech velice dobře. Ať už Suchánek, Kulich, Jiříček, Svozil a Ticháček na Kladně, kde to zvládl skvěle. Strašně se mi líbil," říká trenér Radim Rulík.

Klíčovým faktorem bylo sebevědomí. „Největší roli hraje sebevědomí a kluky medaile nastartovala. V momentě, kdy si tihle mladí kluci věří, tak podávají daleko lepší výkony. Nakoplo je to. Víceméně nevím o nikom, kdo by měl mít špatnou sezonu," přemýšlí úspěšný trenér.

Příklep s trenérem Radimem RulíkemVideo : Sport.cz

Nový trenér národního týmu je názoru, že ze stříbrných medailistů v budoucnu vzejdou hráči pro seniorský reprezentační výběr. „Jsem přesvědčený, že do dvou tří let z týmu vyrostou hráči pro národní tým. Dost z nich udělá i výbornou kariéru v NHL. Není to náhoda. Hráčský potenciál v týmu byl. Budoucnost to ukáže," přesvědčuje osmapadesátiletý bývalý hokejista.

Obrovský potenciál vidí například v Jiřím Kulichovi, který finálovou trefou vyrovnal na prvním místě kanadského bodování samostatné historie Martina Nečase (18). „Je to pro mě adept pro nároďák. Zvládá to bruslařsky, technicky, je na tom výborně i pohybově," popisuje devatenáctiletého forvarda, jenž s farmou Buffala Rochesterem Americans dosáhl na play off a logicky tak nepřišla pozvánka do reprezentačního kempu.