Led v Budějovicích vypověděl službu, v akci i hasiči. Zápas Čechů se Švédy ale pokračuje

Na led okamžitě vyjeli údržbáři, kteří se snažili problém spravit, moc se jim to ale nedařilo. Ruku k dílu přiložili i oba hlavní arbitři ze Švýcarska a Německa, ani oni ale moc úspěšní nebyli.

Jenže po deseti minutách oba týmy odpochodovaly do kabin. Led byl v daném místě měkký, k jeho ztvrdnutí by nepomohla ani rolba. Čekalo se, jestli led sám ztvrdne. Jinak se pokračovat nemůže, protože by byla ohrožena bezpečnost všech aktérů utkání.