Mančaft ode mě slyšel pochvalu, ale ještě nám chybí krůček, říká kouč osmnáctky Petr

Nakonec junioři zůstali na Hlinka Gretzky Cupu bez medaile, přesto trenér Jakub Petr české hokejisty do 18 let za vystoupení na turnaji v kanadském Red Deeru chválil. „Byla tady skvělá parta kluků. Předvedli to v kabině i na ledě a celý mančaft ode mě slyšel pochvalu. Od medaile nás ale dělil pověstný krůček," líčil kouč na videu zveřejněném na webu hokej.cz po prohře 1:3 s Finy.

Foto: IIHF Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Jakub Petr.Foto : IIHF

Článek Utkání o třetí místo bylo podle něj naprosto vyrovnané. „Finové prostě dali o ten gól víc. Pak ještě samozřejmě na konci do prázdné brány, ale šance jsme i při power play určitě měli. Soupeř nám vrátil ten první vzájemný zápas, kdy jsme byli šťastnější," připomněl trenér české vítězství 4:3 po náj. na úvod skupiny. Po čtvrtém místě Česka z květnového juniorského MS obsadili stejnou příčku i hráči nového ročníku. „Buďme pokorní. Hrajeme s týmy světové špičky vyrovnané zápasy, ale pořád nám tam chybí ten krůček. Znovu říkám, mužstvu patří kredit, ale fakt rozhodují detaily. Stačí jedno špatné dobruslení nebo rozebrání protihráčů a draze pykáte," uvažoval Petr. „Kluci udělali obrovský progres od prvního tréninku, co jsme měli v červenci Rokycanech, byli fakt vnímaví. Ukázali sami sobě i ostatním cestu, jak se prezentovat a jak hrát turnaje nejvyšší úrovně. Jen jsem jim říkal, ať dávají na své hokejové cestě pozor a ať si tady z tohohle turnaje a z působení s námi vezmou to nejlepší pro sezonu, která je čeká v klubech," řekl Petr s vědomím, že je teprve srpen, sezona začíná a během ní se objeví ještě další adepti reprezentace.

