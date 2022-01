Nestrašil: Pět Třinečáků na olympiádě je super! A že já nejedu? Nechci to ani komentovat

„Jsem za kluky hodně rád, hlavně za Davida. Objel toho už hodně, dvě mistrovství světa, ale bude to jeho první olympiáda. Možná můžou kluci hrát spolu, tak jako v Třinci. Mohlo by jim to vyhovovat. Pro Třinec je jedině super, že jich jede tolik. Je to další ukázka, jak se tady s hráči pracuje," řekl k nominaci Nestrašil.

Ve chvíli, kdy bylo jasné, že hráči z NHL do Číny nepojedou, začal věřit, že šanci reprezentovat v Pekingu dostane. O to více byl po oznámení nominace zklamaný. „Nechci to ani komentovat, na to moc nejsem," reagoval Nestrašil.

„Chci, aby kluci měli klid, aby se jim věřilo a kluci si důvěřovali. U nás to bohužel bývá tak, že jedeme na Euro Hockey Tour a už na cestě pomalu prohráváme. Samozřejmě mě to se*e, to by s*alo asi každého. Ale je to tak, jak to je. Jdeme dál," neskrýval zklamání útočník, který si v minulé sezoně zkusil, jaké to je být kapitánem národního týmu.

I v této sezoně oblékl na ruském turnaji O Pohár prvního programu reprezentační dres, přesto na něj místo nezbylo. V době olympiády tak bude pomáhat Třinci udržet vedoucí pozici v extralize. Formu má slušnou. V posledních sedmi utkáních si připsal sedm bodů, v nedělním zápase proti Mladé Boleslavi (7:3) dvakrát skóroval v přesilovce.

„Zaplaťpánbůh za ně, protože jsme nezačali úplně ideálně a prohrávali jsme rychle 0:2. Na začátku sezony jsme si v přesilovkách udělali trochu toho sebevědomí a teď se nám v nich hraje líp. Je to velká pomoc," popisoval Nestrašil.

Foto: HC OCELÁŘI TŘINEC Andrej NestrašilFoto : HC OCELÁŘI TŘINEC

V utkání proti Mladé Boleslavi se kromě Nestrašila blýsknul také Martin Růžička, který třemi body dorovnal dosavadního třineckého rekordmana v počtu nasbíraných extraligových bodů Richarda Krále.

„To číslo (568 bodů) je neuvěřitelné. Ukazuje to, jaký je to soutěživec. Každý zápas a za každého stavu chce dát gól. Je jedno, zda je to 7:3 nebo 0:8. Do každého střídání jde, že s tím něco udělá. Klobouk dolů před ním. Naprosto fantastické," zdůraznil Nestrašil.

Odvolaný trest

Odchovanec pražské Slavie ocenil i jiný počin bodově nejúspěšnějšího hráče třinecké historie. Útočník Martin Růžička ve druhé třetině odvolal trest pro brankáře Mladé Boleslavi Jana Růžičku.

„Je to fér gesto, ale za mě vždy hodně sporné rozhodování. Vím, že pan (Petr) Klíma to teď dost schytal, když řekl, že by za to hráče vyhodil. To, co se stalo dneska, je na odvolání stoprocentně, protože brankář nejdříve zahrál puk. Přesto si myslím, že za stavu 4:2 v běžném zápase je to snazší než v sedmém finále Stanley Cupu," poukázal zkušený hokejista.