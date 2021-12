Nestrašil: V Třinci je i jedna porážka takřka nepřípustná. Vyhrávat ale pořád nejde

„Po porážce v derby jsme věděli, že se musíme vrátit k tomu našemu stylu. Hrát více odzadu a jednoduše. Kdybychom přidali ve druhé třetině ještě jeden gól, nebylo by to až tak nervózní. Přesto si myslím, že ten výsledek úplně neodpovídá výkonům na ledě. Dneska jsme hráli velmi dobře a mohli jsme dát i více gólů," řekl Andrej Nestrašil, který výhru Třince 3:0 podpořil druhou brankou a přihrávkou na třetí gól Ondřeje Kovařčíka.

České Budějovice vám nevstřelily čtvrtý zápas v řadě gól. Znáte recept, jak je ubránit?

Tak to vůbec netuším. Chtěli jsme napravit nepodařené derby s Vítkovicemi, hrát náš hokej a nekomplikovat si to. Chtěli jsme puk jednoduše dostávat z našeho pásma a spoléhat na to, že máme dost talentu, abychom naše šance využili.

Hosté se museli obejít bez potrestaného Milana Gulaše, bylo to znát?

Stoprocentně, to je hráč, který každý rok dělá šedesát sedmdesát bodů. Takový borec vždycky chybí.

Vybojovali jste první třineckou nulu pro Ondru Kacetla, věděli jste to?

To jsem ani nevěděl, ale my vždy chceme, aby brankář vychytal nulu. I kdyby byla jeho osmdesátá. Pro nás je to vždy hodně cenné, protože víme, jak moc to mentálně tomu gólmanovi pomůže.

V sezoně se vám ještě nestalo, že byste dvakrát prohráli za sebou. Je to znak vyspělosti týmu, kvality?

Těžká otázka. Ale ano, je to známka toho, že máme chuť, jeden neúspěch nás nepoloží. To tady mám moc rád. Jakmile se prohraje jeden zápas, tak do toho dalšího jdeme s tím, že musíme vyhrát, což se nám daří. Jsme v organizaci, kde i jedna prohra je takřka nepřípustná. Sezona je ale dlouhá, vyhrávat pořád nejde.

Společně s třineckými spoluhráči Davidem Musilem a Markem Mazancem jste byli pozvaní do reprezentace na Channel One Cup. Potěšila vás pozvánka?

Už jsem to věděl několik dnů dopředu, protože jsme si museli nechat udělat víza. Jsem samozřejmě moc rád. Ta sestava vypadá velmi zajímavě, moc se těším. Doufám, že ukážeme sílu a dokážeme vyhrát. Škoda jen, že v Praze proti Finsku nebudou v hale diváci. Pamatuji si, že když jsme tam hráli s Finskem někdy před třemi roky, tak jsem Růžovi (Martinovu Růžičkovi) nahrával na gól. To byl jeden z nejhezčích zápasů, který jsem kdy v reprezentaci hrál.

Do Moskvy odlétáte po čtvrtečním utkání v Praze. Pro vás to bude návrat do míst, kde to dobře znáte. Budete proti Rusku hodně motivovaný?